Протестувальники намагалися прорватися через кордон міліції до будівлі ВР (фото)

Учасники «фінансового майдану» біля будівлі парламенту намагаються потрапити до приміщення ВР через кордон міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, охорону навпроти входу до ВР посилено, проте мітингувальники навалюються на правоохоронців, намагаючись прорвати оборону.

Перед будівлею ВР наразі знаходиться близько 500 учасників акції.

Читайте такожПорошенко закликав ВР ухвалити бюджет-2015: "час дати відповідь на серйозні виклики"

Деякі з них б`ють у залізні бочки та вигукують гасла.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, вранці, навпроти входу до парламенту, було встановлено невеличку сцену з колонками, над якою розміщено банер із написом “Фінансовий майдан”.

Довідка УНІАН. 23 грудня Кабінет міністрів України передав до парламенту пакет із 44 законопроектів, які передбачають внесення змін до чинного податкового, бюджетного, пенсійного, соціального законодавства, на основі якого було розраховано проект бюджету на 2015 рік. Кабмін передбачив у проекті бюджету-2015 прогноз падіння економіки на 4,3% за інфляції 13%. Доходи бюджету встановлені в розмірі 475,240 млрд грн, витрати – 527,194 млрд грн, граничний обсяг дефіциту держбюджету - 63,670 млрд грн.

Читайте такожСоболєв заявив, що 12 урядових законопроектів є корупційними

23 грудня ВР ухвалила постанову про особливості процедури розгляду і прийняття проекту держбюджету на 2015 рік.

Цим документом передбачено, що 25 грудня парламент розглядає в першому читанні 44 урядові бюджетні законопроекти та зміни до Бюджетного і Податкового кодексу; в неділю, 28 грудня, розглядає їх у другому читанні, а у вівторок, 30 грудня, голосує державний бюджет України.