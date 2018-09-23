Глави двох помісних церков закликали припинити релігійні чвари в Україні

Як саме, на думку двох глав церков, повинен бути залагоджений "український церковний конфлікт", в документі не уточнюється.

Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II і митрополит Варшавський і всієї Польщі Сава звернулися із закликом до "всіх, від кого залежить подолання церковних непорозумінь, пов'язаних з наданням автокефалії Українській церкві, зробити все можливе для уникнення конфлікту в цьому питанні".

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Текст звернення, яке було підписано 21 вересня, опублікувало грецьке агентство церковних новин romfea.gr.

"Ми, глави двох помісних церков, які зустрілися на польській землі, усвідомлюючи відповідальність за життя святого православ’я в сучасному світі, його мир, єдність та й

Патріарх Александрійський і всієї Африки Феодор ІІ відомий своєю прихильністю до Росії і Російської православної церкви, він носій низки російських державних і церковних нагород, пише "Радіо Свобода".

Польська автокефальна православна церква, за інформацією від представників її духовенства, у ставленні до ситуації навколо України дотримується радше нейтральної позиції: ідеї автокефалії для УПЦ там не відкидають, але твердять, що з точки зору ПАПЦ поки що нема підстав говорити про офіційне надання статусу автокефалії православній церкві в Україні, зазначає видання.