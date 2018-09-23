Луценко розповів, скільки ще планує працювати на посаді генпрокурора (відео)

Після президентських виборів Юрій Луценко збирається повернутися "до політичної діяльності".

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що планує допрацювати на своїй посаді до завершення президентських виборів.

В інтерв'ю ТСН.Тиждень Луценко визнав, що отримував пропозицію від Петра Порошенка приєднатися до роботи виборчого штабу глави держави перед президентськими перегонами.

«Я не буду учасником виборчого штаба чинного президента. Це чітко. Так само я не збираюсь якимось чином звертати увагу на процесуальні процеси щодо інших учасників перегонів. Не будуть спеціально порушені справи проти кандидатів, хоча я знаю, що декілька дуже мріють, щоб якось же їх допитали, бо тоді ж можна стати жертвою. Не дочекаються», - сказав генпрокурор.

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За його словами, він не фабрикує справи і не допитує з політичною метою.

«Ні для того, щоб дискредитувати, ні для того, щоб підняти рейтинг. Дехто, звичайно, хотів би, щоб на час виборів справи були зупинені. Цього також неможливо зробити», - зазначив Луценко.

Він повідомив, що планує допрацювати до завершення президентських виборів і вважає «серйозною гарантією того, що вони відбудуться згідно із законом та у встановлений час, без жодних фантазій на цю тему».

«З іншого боку, як тільки це завершу, я в травні приблизно думаю повернутися до політичної діяльності. Побачите, що навесні мені буде про що відзвітуватися», - додав генпрокурор.

Нагадаємо, у травні 2017 року Луценко заявляв, що планує піти з посади через півроку (до кінця 2017 р. - ред.), а максимум, на який може затриматися – це до квітня 2018 року. "Я більше не витримаю", - зізнався понад рік тому генпрокурор Луценко.