Сюмар: в необхідності приймати бюджет депутатів має переконати ситуація в країні

Про це заявила заступник голови парламентської фракції «Народний фронт», голова комітету Верховної Ради з питань інформації та свободи слова Вікторія Сюмар в ефірі одного з телеканалів.

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За її словами, проект державного бюджету на 2015 рік передбачає ряд непопулярних заходів. «Такі кроки, як відсутність зменшення податків, чого всім би хотілося, щоб стимулювати економіку, але тоді ми не отримаємо коштів МВФ, що може призвести Україну до дефолту», – пояснила Вікторія Сюмар.

«Водночас нам потрібні гроші на оборону, і дуже серйозні. І ті 86 млрд – без них ми просто не зможемо захистити країну, це означатиме, що війна буде тривати, і ніякого економічного зростання взагалі не буде», – наголосила депутат.

Тому, за її словами, треба затягувати паски й певною мірою скорочувати соціальні витрати – зрізати їх. «Не можна це вітати, це не може подобатись. Це вимушена міра, з якою треба змиритися», – зазначила вона.

Відповідаючи на питання ведучої, заступник голови парламентської фракції «Народний фронт» зауважила, що парламент змушений займатися «так званою деолігархізацією економіки – це і трансфертне ціноутворення, збільшення податку на так звану спільну діяльність, підняття рент на використання копалин – це не подобається олігархам, дуже часто вони є власниками телеканалів і ми зазнаємо серйозної критики».

«Багаті люди мають серйозні інструменти впливу і на уряд, і на парламент, і на медійний простір, і вони досить ефективно захищають свої інтереси», – заявила депутат.

«Але сьогодні те навантаження, яке переживає країна у зв’язку з оборонним бюджетом, повинні розділити всі – це наша позиція», – наголосила вона.

«Я знаю позицію Арсенія Яценюка, яку він озвучив фракції «Народний фронт» – до останнього утримувати ситуацію в країні, не допустити дефолту, уникнути соціальної катастрофи», – резюмувала Вікторія Сюмар.