Серверів і Януковичів не буде: у Раді пропонують заборонити давати дітям дивні імена

Під заборону можуть потрапити імена, які складаються з назв неживих предметів, вигаданих персонажів, географічних назв, титулів, хвороб, абревіатур; імена з букв, символів та цифр; імена з нецензурною лексикою.

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права на визначення імені особи (№9092), яким пропонується заборонити давати дітям деякі імена.

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту. Його автором є народний депутат з групи «Відродження» Володимир Мисик.

Законопроектом пропонується у Сімейному кодексі України встановити, що ім’я дитини повинно відповідати її статі. Дитині не можна буде дати ім’я, що складається з назв неживих предметів, вигаданих персонажів, географічних назв, титулів, хвороб, абревіатур; ім'я, що містить одночасно букви, символи та (або) цифри; ім’я, що містить нецензурну лексику або ображає суспільну мораль.

Водночас рішення органів реєстрації актів цивільного стану про відмову у присвоєнні дитині імені з підстав невідповідності вимогам частини другої цієї статті може бути оскаржене батьками (або одним з батьків) до органу вищого рівня або до суду.

Крім того, у Цивільному кодексі до переліку підстав для відмови у зміні імені додається обставина, за якої нове прізвище та (або) власне ім'я заявника складається з назв неживих предметів, вигаданих персонажів, географічних назв, титулів, хвороб, абревіатур; містить одночасно букви, символи та (або) цифри, нецензурну лексику або ображає суспільну мораль.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, за даними Міністерства юстиції України, за попередні роки в країні були зареєстровані такі імена, як Черешня, Золушка, Атлантида, Таймер, Сервер та Космос, Кукла, Мерседес, Алейна, Книгиня, Ізраїль, Мілорд, Сероп, Султан, Панна, Кітті, Янукович та інші.

Читайте такожГітлер і Ленін стали суперниками на виборах в Перу (фото)

«Бажання батьків присвоїти дитині певне «екзотичне» ім’я не повинно порушувати законні права дитини. Сучасні реалії вимагають більш чіткіших приписів нормативних актів щодо регулювання права на ім’я», - зазначає автор законопроекту.

Прикладом цього, зазначає він, зокрема, є зміни щодо обмеженнями вибору імені дитини, які були внесені до Цивільного кодексу Румунії, відповідно до яких дитині заборонено давати ім’я, що містить нецензурну лексику або ображає суспільну мораль.

Крім того, йдеться у пояснювальній записці, у Новій Зеландії за підсумками аналізу запитів на реєстрацію імен новозеландських новонароджених був складений список імен, які заборонено давати дітям. Всього до переліку потрапило 102 імені. Серед них Месія, Люцифер, Адольф Гітлер, Містер, Суддя, Справедливість і багато інших.

Також Малайзія ввела перелік заборонених імен як для новонароджених, так і для дорослих громадян при зміні імені. До таких належать 007, Гітлер, Божевільний, Пахуча голова, Смердючий пес тощо.

У Німеччині є звід правил і постанов про те, як можна назвати дитину, а спірні випадки обговорюються на спеціальному засіданні суду. У Англії молодим батькам пропонується спеціальна послуга, де лінгвісти перевіряють звучання і значення імені всіма мовами світу, щоб бути переконаним, що обране ім'я в жодній країні світу не буде читатися немилозвучно чи мати несподіване значення, зазначив ініціатор законопроекту.