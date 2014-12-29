В Одесі через хуртовину закрили в'їзд і виїзд з міста і всіх портів

Як повідомили УНІАН у відділ зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області, за рішенням регіонального штабу з ліквідації наслідків несприятливих погодних умов, під керівництвом заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Сергія Калинчука співробітниками ДАІ з 11.00 повністю перекрито трасу Одеса-Рені. Також закрито рух великогабаритного вантажного транспорту трасами Одеса-Київ, Одеса-Кишинів і Одеса-Миколаїв.

«Заборонено виїзд транспорту з усіх портів. З 12.00 закрито в'їзди і виїзди з Одеси.

Найскладніша ситуація в Овідіопольському районі між населеними пунктами Кароліно-Бугаз та Роксолани, де виник затор транспорту. Об 11.00 на місце події направлено пожежно-рятувальний автомобіль. О 13.00 рятувальники вирушили на допомогу людям, які опинилися у сніговій пастці в районі села Монаші Білгород-Дністровського району», - розповіли у відділі.

Для надання допомоги населенню, що потрапило в снігові замети, задіяно майже 30 одиниць транспорту та 60 осіб особового складу ДСНС, 6 мобільних пунктів обігріву готові надати допомогу населенню.

Читайте такожНа Одесу налетів снігопад: у місті 10-бальні затори, порушена робота аеропортуУ відділі розповіли, що вранці 29 грудня на автодорозі Білгород-Дністровський - Сергіївка, в районі смт Сергіївка утворився затор автотранспорту. Рятувальники витягли зі снігу 8 легкових і 1 пасажирський автобус, в яких було 56 людей, з яких 12 - діти. На автодорозі Іллічівськ - Санжейка також утворився затор автотранспорту. Зі снігу витягнуто 12 легкових і 1 пасажирський автобус, в яких було 37 людей.

Крім того, в селі Світле Комінтернівського району застряг легковий автомобіль, в якому перебували 2 чоловіків і вагітна жінка. Потерпілим надана допомога.

За інформацією ПАТ «Одесаобленерго», станом на 12:00 від електрики відключено 11 населених пунктів.

Загалом з 27 грудня звільнено зі снігових заметів більш як 350 одиниць транспорту, з яких понад 200 легкових, близько 130 вантажівок і 12 маршрутних автобусів, в яких було більш як 1,1 тис. осіб.