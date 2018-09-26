Тимошенко пояснила своє бачення соціальної ринкової економіки

На думку Юлії Тимошенко, кожна нова влада робить одне й те саме: «опановує тіньові схеми, створені попередниками, видаючи це за реформи».

Соціальна ринкова економіка створить умови для гармонійного поєднання вільного підприємництва з інтересами суспільства, забезпечить розвиток малого та середнього бізнесу і гарантує допомогу громадянам, які її найбільше потребують.

Про це Юлія Тимошенко написала на власній сторінці у Facebook, пояснюючи мету Нового економічного курсу, передає прес-служба Батьківщини.

«Дехто каже, що соціальна ринкова економіка – неможлива. Бо це несполучно, взаємовиключно і взагалі – оксюморон… Категорично з цим незгодна! Створити рівні можливості для ведення бізнесу та підприємництва, ліквідувати монополії, позакривати всі «чорні вікна» для хабарів та «жертовних піднесень» чиновникам і посадовцям… Це і є соціально орієнтована ринкова економіка», – зазначила лідер «Батьківщини».

На думку Юлії Тимошенко, кожна нова влада робить одне й те саме: «опановує тіньові схеми, створені попередниками, видаючи це за реформи». Новий економічний курс покладе цьому край, переконана вона. Він знищить монополії та запровадить чесну конкуренцію, побудує справедливе правосуддя і забезпечить ресурси для підтримки найменш захищених верств населення.

«Розвиток малого підприємництва в усіх його виглядах – мале підприємництво, мале фермерство, міноритарні акціонери, мікрокредитування, яким живуть всі розвинуті країни світу, піднімаючи середній клас. І взагалі підняття середнього класу, як повноцінного, заможного учасника всіх соціальних процесів – це є якраз соціальна ринкова економіка», – впевнена лідер партії.

За її словами, 27 років країна прожила в стані тотального хаосу і безправ’я. У соціально-економічному плані це – був рай для олігархів та нечистих на руку ділків, і непридатна для нормального гідного життя територія для більшості громадян.

«Новий економічний курс покладе цьому край!» – наголосила Юлія Тимошенко.

«Сильна демократична правова держава рівних можливостей – така наша мета! І ми це зробимо!» – запевнила лідер «Батьківщини».