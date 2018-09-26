Пєсков: говорити про компроміс щодо розгортання миротворців ООН на Донбасі передчасно

За словами Пєскова, «як і раніше там знаків питання більше».

У Кремлі заявили, що говорити про компроміс щодо розгортання миротворців ООН на Донбасі передчасно, оскільки «як і раніше знаків питання більше».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи відповідає дійсності інформація про те, що учасники переговорів близькі до розгортання місії ООН на Донбасі і які країни будуть представлені в цьому миротворчому контингенті.

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«Я б не сказав, що є якесь загальне розуміння (щодо розгортання миротворців ООН на Донбасі - УНІАН). Як і раніше там знаків питання більше», - сказав Пєсков.

За його словами, спочатку розгорнути миротворчу місію для охорони Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ запропонував президент РФ, «але досі там дуже багато знаків питання».

На уточнююче запитання УНІАН, чи йдеться лише про лінії зіткнення чи про всю територію ОРДЛО, Пєсков відповів: «Як можна розгортати якийсь контингент без згоди сторін».

«Спершу з цим потрібно розбиратися і багато-багато інших модальностей», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня представник Києва в підгрупі з питань безпеки на Донбасі Євген Марчук заявив, що влада України і РФ близькі до компромісу з питання введення миротворчої місії ООН на Донбас.