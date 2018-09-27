У Конгресі США підтримали виділення $250 мільйонів для ЗСУ: залишився лише підпис Трампа

Для набуття чинності “Закон про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік” має бути підписаний президентом США Дональдом Трампом.

Палата представників США (нижня палата Конгресу) схвалила проект бюджету Пентагону на 2019-й рік, у якому передбачено збільшення безпекової допомоги Україні до 250 мільйонів доларів.

Про це повідомляє посольство України в США у соціальній мережі Facebook.

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"Палата представників схвалила раніше узгоджений з Сенатом проект “Закону про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік”, який передбачає 250 млн. дол. для безпекової допомоги Україні. Даний кошторис на 50 млн. дол. перевищує бюджет 2018 року для відповідних програм підтримки нашої держави", - йдеться у повідомленні.

"Як, зокрема, зазначається у законопроекті, 250 млн. дол. виділяються, у тому числі, на проведення військових навчань, надання військового оснащення, летальних видів озброєнь та логістичної підтримки, заміни раніше наданих озброєнь чи військових товарів. Перелік видів допомоги включає також розвідувальну підтримку збройних та безпекових сил України", - заявили у посольстві.

Також сказано, що для набуття чинності “Закон про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік” має бути підписаний президентом США Дональдом Трампом.