Завтра планується арешт голови Волинської облради Палиці - нардеп

Олександр Шевченко пов'язує обшуки на курорті «Буковель» із його рішення балотуватися на президентських виборах.

У п'ятницю, 28 вересня, планується арешт голови Волинської облради Ігоря Палиці.

Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі 1+1 народний депутат Олександр Шевченко.

"Я знаю таку інформацію, що завтра плануються нові "маски-шоу", завтра планується арешт Ігоря Палиці, голови Волинської обласної ради", - сказав він.

Більш детальної інформації щодо цього Шевченко не повідомив.

Також нардеп заявив, що пов'язує обшуки на курорті «Буковель» із його рішення балотуватися на президентських виборах, що відбудуться наступного року.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня на засіданні парламенту народний депутат України Олександр Шевченко заявив, що на гірськолижному курорті «Буковель» співробітники СБУ проводять обшуки. Він зазначив, що «в ці хвилини по команді Порошенко на «Буковелі» та в дорожньої компанії «ПБС» проводяться обшуки співробітниками СБУ.

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За кілька днів над туристичним комплексом "Буковель" були помічені вертольоти, а невідомі особи в масках з автоматичною зброєю перекривали дороги. Пізніше з'ясувалося, що неподалік від "Буковеля" проходили військові навчання Міноборони. Підрозділи однієї з десантно-штурмових бригад відпрацювали навчально-бойові завдання в гірській місцевості.

Ігор Палиця - з липня 2015 року член політради партії «УКРОП». На місцевих виборах 26 жовтня 2015 року обраний депутатом Волинської обласної ради на чолі списку партії, а 26 листопада став головою обласної ради. До цього очолював Одеську Облдержадміністрацію, а також був народним депутатом VI й VII скликань.