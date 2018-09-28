З Насірова зняли електронний браслет

Наступне судове засідання у справі щодо зловживань владою високопосадовцями ДФС призначено на 23 жовтня.

Шевченківський районний суд міста Києва скасував обов’язок носити електронний засіб контролю, покладений до цього часу на екс-керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Зазначається, що сьогодні в Шевченківському районному суді міста Києва відбулося судове засідання по суті з розгляду обвинувального акта у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-голови ДФС України, а також керівника Департаменту ДФС України.

Стороною обвинувачення у судовому засіданні були подані клопотання про продовження строку дії обов’язків, покладених на обвинувачених.

"За результатами розгляду клопотань, судом задоволено в повному обсязі клопотання сторони обвинувачення, подане стосовно обвинуваченого Новікова В.К., та частково задоволено аналогічне клопотання, подане стосовно обвинуваченого Насірова Р.М. Судом скасовано обов’язок носити електронний засіб контролю, покладений до цього часу на Насірова Р.М. Питання, яким чином відсутність електронного засобу контролю забезпечуватиме реалізацію політичних, громадських та інших особистих прав та інтересів Насірова Р.М., на яких наголошувала сторона захисту, просячи відмовити у задоволенні клопотання, залишається для сторони обвинувачення відкритим", - йдеться у дописі.

У САП також зазначили, що за фактом неналежного здійснення контролю за виконанням обов’язку щодо носіння електронного засобу контролю Насіровим Національною поліцією України на підставі листа САП ГПУ розпочато службову перевірку, висновок якої на даний час ще не надходив.

"На жаль, сьогоднішнє рішення суду нівелює зусилля прокурорів, спрямовані на встановлення фактичних обставин припинення належної роботи пристрою, застосованого до Насірова Р.М., та осіб, відповідальних за фіксацію таких подій та реагування на них", - зазначають у САП.

Читайте такожЗа півроку у справі Насірова зачитали лише третину обвинувального акту

Наступне судове засідання призначено на 23 жовтня о 11.30.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада 2017 року прокурори САП направили до суду обвинувальний акт проти Насірова і його підлеглого - керівника Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.

Насірову інкриміновано зловживання владою або службовим становищем і службове підроблення - ст.ст. 364 та 366 Кримінального кодексу України, його підлеглому - скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

За версією слідства, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необгрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Кабінет міністрів 3 березня 2017 року відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування, а 31 січня 2018 року звільнив з цієї посади.