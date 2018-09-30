У Польщі заявили про "конфлікт ідентичностей" з Україною

При цьому наголошується, що Україна і Польща становлять стратегічне значення для деяких західних країн з економічної точки зору.

Внутрішні реформи в Україні не повинні затримуватися збройним конфліктом з Москвою чи конфліктом ідентичності з Польщею.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький у інтерв'ю PAP, пише Європейська правда.

"Про труднощі (у відносинах між країнами - ред.), і навіть серйозні, ми можемо говорити в області історичного діалогу, а точніше - в ідентичності. Внутрішня реформа не повинна затримуватися збройним конфліктом на сході чи ідентичності - на заході", - сказав він.

Ціхоцький каже, що Київ не повинен порівнювати вбивства 40-х на Волині з вбивствами українців на сході Польщі. Також він запевняє, що українська влада, зокрема регіональна на Волині й Галичині, сприяє "націоналістично орієнтованим колам".

"Панівний в офіційній українській риториці релятивізм злочину на Волині - наочним прикладом чого став візит президента Петра Порошенка до Сагрині 8 липня, при паралельному відзначенні круглої річниці "кривавої неділі" в Луцьку за участю президента Адрея Дуди - не тільки важко прийняти для поляків, але це може означати виклик для демократизації України", - зазначив заступник міністра.

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"У відносинах з Україною, на жаль, ми не можемо дозволити собі розкіш відкладати речі на майбутнє, все вимагає термінового врегулювання, повної співпраці та відданості обох сторін. Те, що відбувається в Україні - не тільки на фронті, але і в області реформ, державних фінансів і виборів в наступному році - для нас і для майбутньої форми європейського порядку є істотним", - додав він.

При цьому Ціхоцький вважає, що у Польщі немає проблеми дискримінації українців.

"Дуже добре, що все більше і більше українців приїжджають до Польщі, вони можуть працювати з нами, можуть рости, навчатися. І це очевидно для нас. Більш тривожними є неприязнь до поляків в українській пресі, яка говорить про нібито неприязнь або навіть дискримінацію українців у Польщі", - додав заступник міністра.

Він наголошує на необхідності проведення в Україні реформ, які матимуть визначальне значення для подальших стосунків Києва з Польщею та Заходом.

"Україна є надзвичайно важливим економічним партнером для нас. В умовах глобалізації та зростаючого значення Китаю в світовій торгівлі Польща і Україна можуть забезпечити деякі західні ринки поставками сировини і дорогами для експорту товарів - зв'язок між Чорним морем і Каспійським. Внутрішня реформа України має ключове значення у цьому вимірі", - сказав він.