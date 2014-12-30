Бойовики сьогодні з обіду шість разів обстріляли позиції сил АТО

Бойовики впродовж чотирьох годин 6 разів з мінометів, артилерії та стрілецької зброї обстріляли позиції сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

За даними прес-центру, сьогодні станом на 18.00 ситуація в зоні проведення АТО залишалася напруженою. «Починаючи з 14-ї години, бойовики незаконних збройних формувань 6 разів піддали провокаційним обстрілам позиції українських військових, застосовуючи стрілецьку зброю, міномети та артилерію», - йдеться в повідомленні.

«Артилерійський вогонь терористи вели в районах населених пунктів Орлово-Іванівка та Малоорлівка, з мінометів – поблизу Опитного. Із стрілецької зброї бойовики обстріляли новий термінал аеропорту Донецьк», - зазначають у штабі АТО.

Також повідомляється, що зранку в районі н.п. Єнакієве був зафіксований проліт БПЛА.

«Наші військові продовжують утримувати свої позиції на лінії розмежування, охороняючи мир та спокій на Донбасі, й всебічно сприяють нормалізації ситуації в регіоні», - наголошує штаб АТО.

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У Старобільську на Луганщині відбулась координаційна нарада із залученням військовослужбовців. Одним із головних питань було організація правопорядку у святкові дні. Також представниками військово-цивільного співробітництва вивчають питання щодо відновлення електропостачання на лінії населених пунктів Слов’яносербськ-Кримське, йдеться в повідомленні.