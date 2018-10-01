Нардеп запропонував звільнити галузь криптовалют від оподаткування на 10 років

Ухвалення цього закону може створити необхідні умови для стрімкого розвитку ринку і залучення інвестицій.

Верховна Рада повинна розглянути на цьому тижні законопроект №9083-1, який передбачає звільнення від оподаткування учасників ринку криптовалют до кінця 2029 року.

Про це заявив один з лідерів РНС, кандидат в Президенти України народний депутат Юрій Дерев’янко під час погоджувальної ради в парламенті 1 жовтня. Він звернувся до спікера і керівників фракцій з вимогою на цьому планерному тижні розглянули законопроект про легалізацію ринку криптовалют №9083-1 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні».

Законопроект звільняє учасників ринку криптовалют від оподаткування до 31 грудня 2029 року та визначає криптовалюту як нематеріальний цифровий актив, що визначає одиниці цінності, безпосереднє право власності на які фіксується згідно записів в розподіленому реєстрі транзакцій (блокчейні). Документ дає визначення таким поняттям як віртуальні активи, токен, криптовалюта, емітент віртуального активу, майнінг, операції з віртуальними активами тощо», - повідомив Дерев’янко.

На переконання автора законопроекту, ухвалення цього закону створить необхідні умови для стрімкого розвитку ринку і залучення інвестицій.

«Я вважаю, що потрібно запровадити мораторій на найближчі 10 років на оподаткування цієї сфери. Ми маємо впорядкувати і легалізувати цей величезний сегмент, який буде локомотивом нової економіки. Ці люди, - це той креативний клас, який сьогодні знаходиться у внутрішній еміграції. Ми повинні створити умови для розвитку і вивести їх з цієї еміграції», - заявив Дерев’янко.

Зокрема, законопроект пропонує визначити блокчейн як технологію досягнення консенсуса відносно стану розподіленої бази даних у визначений момент часу в умовах взаємної недовіри сторін або сам розподілений реєстр транзакцій (дій) в системі», а також що «віртуальні активи – токени, а також криптовалюта».

Також пропонується визначити майнінг як діяльність з обробки даних, спрямовану на забезпечення функціонування розподіленого реєстру транзакцій (блокчейна) з метою отримання винагороди у вигляді одиниць віртуальних активів.

Проектом передбачено на період до 31 грудня 2029 року включно з метою стимулювання розвитку ринку віртуальних активів в Україні тимчасово встановити, що дохід фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб, отриманий ними від операцій з віртуальними активами, звільняється від сплати будь-яких податків.

Також звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та реалізації на митній території України обладнання, що призначене виключно для майнінгу.

Законопроект Юрія Дерев'янка є альтернативним до законопроекту депутата від БПП Олексія Мушака № 9083 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні», який було зареєстровано 14 вересня 2018 року.

Нагадаємо, 27 вересня Юрій Дерев’янко зареєстрував законопроект №9083-1 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні», який звільняє учасників ринку криптовалют від оподаткування до 31 грудня 2029 року та визначає криптовалюту як нематеріальний цифровий актив, що визначає одиниці цінності, безпосереднє право власності на які фіксується згідно записів в розподіленому реєстрі транзакцій (блокчейні)