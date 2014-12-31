Минулої доби бойовики застосовували проти силовиків важке озброєння

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Антитерористичної операції Андрій Лисенко.

"За останню добу ситуація у зоні АТО принципово не змінилася. Зафіксовані факти застосування терористами важкого озброєння. Водночас, за уточненою інформацією, ніч у зоні АТО пройшла спокійно, після опівночі не було зафіксовано жодного обстрілу позицій наших військових", - сказав Лисенко.

Він зазначив, що, за оперативною інформацією, бойовики нарощують сили, перекидаючи нові підрозділи до лінії розмежування в районі Донецька, Дебальцевого, Первомайська, Стаханова та Сєверодонецька. "За даними розвідки, відбувається як ротація, так і прибуття нових підрозділів Збройних Сил РФ до Донецька та інших населених пунктів. Частина з них екіпіровані під бойовиків ДНР", - сказав речник АТО.

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