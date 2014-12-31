Українські військові з передової передають привітання з Новим роком

Українські військові на передовій передають вітання з Новим роком своїм родинам, родичам, знайомим та всій Україні.

Відео з привітаннями військових підготувало Військове телебачення України.

«Воїни, які стоять сьогодні на захисті нашої країни, - кіборги, водії бронетехніки, десантники, інженери, працівники тилу, хлопці, які несуть службу на передовій та блокпостах - передають вітання Україні, землякам, рідним, коханим та побратимам. Почуйте привітання з дебальцівської передової, села Піски, з позицій під Лисичанськом та Горлівкою, а також інших місць, де несуть службу наші герої», - зазначають автори відео.

Усі хлопці бажають Україні та своїм рідним миру наступного року.

«Головне, аби не було війни. Щоб усі залишилися живі та здорові», - кажуть військові.