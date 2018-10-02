НФ планує підтримати пролонгацію Закону про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО

Закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО не дає шансів Росії уникнути відповідальності, тому Україна має консолідовано протидіяти Кремлю.

Фракція «Народного фронту» має намір підтримати позицію Президента України стосовно пролонгації дії Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Про це йдеться в заяві НФ, озвученій головою фракції Максимом Бурбаком 2 жовтня.

В НФ нагадали, що в своєму посланні до Верховної Ради 18 вересня Президент України виклав позицію стосовно продовження дії Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

«Це - доконаний факт, що рішення парламенту не дозволило Путіну звинуватити Україну у зриві мирного врегулювання. Це рішення також допомогло зберегти і зміцнити режим міжнародних санкцій проти Росії», - наголосили в «Народному фронті».

«Донбас і Крим - окуповані. Росія - агресор. Закон треба продовжити. Війна продовжується через злочинні дії Росії. Кремль несе повну відповідальність за війну і порушення всіх мирних домовленостей. Наші рішення, натомість, виявляють перед усім світом агресію Росії», - йдеться в заяві.

Цінність цього документа в тому, що він «не дає шансів Росії уникнути відповідальності», - наголошують в «Народному фронті».

«Саме тому Кремль звивається і шукає будь-яких способів вирватися з-під міжнародного тиску. Саме тому вони вчиняють теракти. Саме тому активізують свою агентуру, щоб підірвати нашу позицію. Саме тому вони намагаються провести на Донбасі чергові фейкові вибори, на яких голосуватимуть російські війська», - підкреслюється в заяві.

Непродовження закону, наголошують в «Народному фронті», «грає прямо на руку Кремля і тим у світі, хто шукає приводи звинуватити жертву, а не агресора».

Голова фракції також нагадав, що будь-які остаточні рішення стосовно мирних угод і “особливого статусу” можуть бути ухвалені лише Верховною Радою України: «Якщо на те буде воля українського народу. Це - вимога Конституції».

«Гаранти нашої незалежності і безпеки - українська воля та сильне українське військо. Ухвалення цього закону - це непросте рішення у співпраці з нашими західними колегам. Це необхідно для консолідованої протидії Кремлю», - підкреслюють у фракції.

«Україна дотримується свого слова. Своїх зобов’язань мають дотримуватися і наші партнери», - наголошено в заяві «Народного фронту».