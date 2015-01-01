Питання позбавлення "Інтера" ліцензії має бути розглянуто невідкладно - Турчинов

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, повідомляє прес-служба керівника відомства.

За його словами, до тенденційної подачі новин з антиукраїнським характером в цю новорічну ніч додалось «ще знущання над всією країною».

Читайте такожТелеканали не збираються відмовлятися від російських серіалів«В новорічну ніч, коли вся нація відчувала єднання, телеканал «Інтер» традиційно діяв проти Української держави, транслюючи концерт тих людей, які знущались над нашою країною, підтримуючи терористів та вітаючи загарбання Криму і Донбасу», - сказав Секретар РНБО.

Турчинов наголосив, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення повинна «негайно розглянути питання щодо позбавлення ліцензії телеканалу «Інтер», який став складовою інформаційної війни, що ведеться проти власної країни», зазначається в повідомленні.

У новорічну ніч телеканал "Інтер" транслював запис програми з виступом російського співака і депутат Держдуми Йосипа Кобзона, який активно підтримав агресію Росії проти України.