У Раді депутати посперечалися через "мир за будь-яку ціну" з Росією

Депутат Береза заявляє, що лідери партії "Розумна сила" відвідали тимчасово окуповану територію Луганщини та узгодили проведення провокацій.

Заступник голови фракції "Народний фронт" Юрій Береза закликає Службу безпеки України, Міністерство юстиції та поліцію проаналізувати діяльність партій, які говорять про "мир за будь-яку ціну".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в сесійній залі Верховної Ради.

"15 вересня на виконання завдання російських кураторів лідер так званої партії "Розумна сила" (УНІАН: партію створено в січні 2016 року. За даними СБУ, вона фінансується вищим керівництвом Росії), (Олександр) Соловйов та його заступник (Олександр) Савченко, за сприяння громадянина Російської Федерації, заступника голови так званої "адміністрації голови ЛНР Матвєєва", відвідали тимчасово окуповану територію Луганської області", - заявив депутат.

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За словами Берези, там вони "узгодили якийсь план і тактику проведення на підконтрольних Україні (територіях - УНІАН) провокаційних політичних акцій".

"Ми вже звикли до того, що в цій залі сидить "п'ята колона". Вона поділилался дуже сильно: Комуністична партія, Мураєв створив "Наші", "Розумна сила". Це тільки підтверджує один напрямок - інформаційна гібридна війна не припинилася", - сказав Береза.

"Нас намагаються заколихати тим, що "мир заради миру". "Я хочу нагадати всім: мир заради миру з Росією можливий тільки тоді, коли ми здамося. Мир з Росією можливий тільки тоді, коли ми підемо на всі їхні умови. Звичайно, для частини "Опозиційного блоку", для прокомуністичних лівацьких моментів у нашому житті... це, мабуть, основне завдання, яке ставить перед ними уряд Росії", - заявив Береза.

Він закликав Службу безпеки України, Міністерство юстиції та Національну поліцію звернути увагу і "проаналізувати діяльність так званих лівацьких партій, які говорять про мир будь-якою ціною, які закликають і говорять, що український воїн, який стоїть на лінії зіткнення з Росією на сході, там знаходиться нелегітимно".

У свою чергу, народний депутат від фракції "Опозиційний блок" Олександр Долженков відповів, що подібні висловлювання з трибуни про агентів впливу та представників агресора - це істерія, передає "Українська правда".

На його думку ,у багатьох нардепів "розруха у головах"

"Щодо вимог "Опозиційного блоку" щодо встановлення миру...Ми висловлюємо думку дуже великої кількості населення. Ви зараз в істеричній формі говорите про невиконання жодних умов і що нам потрібно йти до кінця. До якого кінця? До кінця державності? Подивіться сподівання, побажання населення. Вони хочуть зазначеного миру. І відповідно "Опозиційний блок" завжди виступає з цієї позиції", - заявив Долженков.

За його словами, миру необхідно досягати, щоб в країні була економічна стабільність.

Він додав, що наразі у президентській гонці "кричать про томос у релігії, а потім будуть кричати про мову", але в реальності треба дбати про економіку.