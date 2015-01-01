Експерт пояснив, як морська блокада Криму сприяє безпеці українського півдня

Очолює цю організацію завідувач кафедри адміністративного та кримінального права Одеської національної морської академії, кримчанин Борис Бабін. В інтерв'ю для Крим.Реалії він розповів, чому для України принципово важливо стежити, щоб в порти півострова не заходили судна.

"Наша тактична мета полягає в тому, щоб змусити Російську Федерацію забезпечувати Крим винятково власними суднами – тобто суднами російських власників під російським прапором. Вся родзинка в тому, що у Росії немає достатньої кількості суден у власності резидентів Російської Федерації, які могли б вирішити це завдання фізично. Ніхто в Росії свого часу не подумав про це, і тепер у них з цим величезні проблеми", - розповів Бабін.

Читайте такожУ Криму багато місцевих жителів зустрічали Новий рік за українським часом"Якщо ми перекладемо функцію забезпечення кримських портів винятково на російський фрахт, тим самим ми не дозволимо Росії істотно збільшити військове угрупування в Криму. Тому що фактично танки і кораблі потрібно заправляти, а їх екіпажі хочуть щось їсти. Якщо все це возити з материка, на все інше у Росії не вистачить тоннажу. А є ж ще потреби цивільного населення, потреби економіки", - додав він.