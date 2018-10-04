Рада просить РНБО анулювати ліцензії "112 Україна" та NewsOne

Народні обранці пропонують заблокувати активи каналів, анулювати їхні ліцензії, обмежити або припинити надання ними телекомунікаційних послуг.

Верховна Рада просить Раду нацбезпеки і оборони застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 229 народних депутатів України.

Проти санцій проголосували усі депутати "Опозиційного блоку", які брали участь у голосуванні, позафракційні Євген Мураєв, Яків Безбах, Віктор Бондар від "Відродження" та Вячеслав Богуслаєв від "Волі народу", передає "Українська правда".

Народні депутати рекомендували РНБО ввести санкції загалом проти 7 компаній, яким належать телеканали.

Автори постанови стверджують, що над каналами "встановлено контрольованість з боку українських олігархів".

У додатку до постанови перелічено суб’єкти, щодо яких мають бути застосовані санкції.

Народний депутат Сергій Висоцький (фракція “Народний фронт”) зазначив, що парламент звертається до РНБО, щоб розглянути питання введення санкцій щодо “низки проросійських телеканалів і ухвалити відповідне рішення”.

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Народний депутат Іван Вінник (фракція “БПП”) зазначив, що на сайті парламенту була петиція до Верховної Ради, яка набрала 25 тисяч голосів підтримки і тому має бути розглянута в парламенті.

За його словами, саме на основі цієї петиції була підготовлена постанова про звернення до РНБО щодо застосування “персональних економічних обмежувальних санкцій у зв’язку з діяльністю окремих товариств з обмеженою відповідальністю, які є власниками телевізійних емблем "112" та NewsОne.

При цьому депутат додав: “Ні для кого не секрет, що Віктор Медведчук, - постійний представник РФ в Україні, - де-факто контролює сьогодні діяльність телеканалу “112” і, напевно, формує редакційну політику”.

В постанові є додаток, в якому указані товариства, щодо яких мають бути застосовані санкції, і визначено, які саме санкції мають застосовуватися.

Зокрема, йдеться про ТОВ “Аріадна-ТВ” , щодо якого передбачається блокування активів, заборона користуватися радіочастотним ресурсом України.

Також названо ТОВ “Новий формат ТВ”, ТОВ “ТВ “Вибір”, ТОВ “Телерадіокомпанія “112-ТВ”, ТОВ “Лідер ТВ”, ТОВ “Партнер ТВ”, ТОВ “Новини 24 години”.

По кожному із цих товариств визначений вибір обмежувальних заходів. І, зокрема, до кожного передбачено блокування активів, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та користування радіочастотним ресурсом України.

Минулого тижня петиція про "припинення антиукраїнської діяльності" телеканалів "112 Україна" і NewsOne на сайті Верховної Ради набрала понад 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду.