Геращенко просить ГПУ перевірити, чи має Королевська відношення до бойовиків
01:39, 03 січня 2015Політика
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Уповноважена президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, депутат Ірина Геращенко надіслала запит до ГПУ з проханням перевірити, чи дійсно депутат "Оппоблоку" Наталя Королевська причетна до фінансування терористів.
Геращенко просить ГПУ перевірити, чи має Королевська відношення до бойовиків / УНІАН
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.
"Спрямувала запит до ГП з вимогою перевірити інформацію щодо причетності Королевськоі до фінансування терористів і вбивць. Які самі зізнаються в її підтримці", - зазначила депутат.
Крім того Геращенко хоче, щоб ГПУ також перевірила на причетність до фінансування терористів і сепаратистів Олександра Єфремова.
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Нагадаємо, "казаки", які контролюють кілька міст у Луганській області й не підпорядковуються самопроголошеному формуванню "ЛНР", вимагають відставки лідера бойовиків Ігоря Плотницького, який, за їхніми словами, є протеже Королевської.
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