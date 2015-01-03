Геращенко просить ГПУ перевірити, чи має Королевська відношення до бойовиків

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Спрямувала запит до ГП з вимогою перевірити інформацію щодо причетності Королевськоі до фінансування терористів і вбивць. Які самі зізнаються в її підтримці", - зазначила депутат.

Крім того Геращенко хоче, щоб ГПУ також перевірила на причетність до фінансування терористів і сепаратистів Олександра Єфремова.

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Нагадаємо, "казаки", які контролюють кілька міст у Луганській області й не підпорядковуються самопроголошеному формуванню "ЛНР", вимагають відставки лідера бойовиків Ігоря Плотницького, який, за їхніми словами, є протеже Королевської.