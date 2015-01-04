У МЗС підтвердили зустріч по Донбасу в "нормандському форматі" в Берліні (відео)

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" розповів речник МЗС України Євген Перебийніс.

"Наш політичний директор Олексій Макєєв вилетів до Берліна. Завтра пройде одна з таких зустрічей", - повідомив Перебийніс.

"Вони будуть займатися підготовкою зустрічі на більш високому рівні. Обговорювати будуть мінський протокол та імплементацію мінських домовленостей", - уточнив він.

Перебийніс не зміг поки сказати точну дату зустрічі глав зовнішньополітичних відомств у "нормандському форматі", але уточнив, що вона запланована на найближчий час.

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"Для того щоб їх зустріч (глав МЗС, - ред.) була результативною, необхідні зустрічі на рівні політдиректорів", - розповів він.

При цьому заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін заявляє, що на зустрічі буде обговорено весь спектр питань українського врегулювання, а Росію представлятиме директор другого департаменту країн СНД Віктор Сорокін.

"Зустріч буде присвячена обговоренню всіх питань, але серед іншого, будуть обговорюватися питання, пов'язані з мінськими домовленостями", - повідомив він.