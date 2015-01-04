Суд заборонив демонтаж меморіальної дошки Шевельову в Харкові - юрист

Про це розповів позивач, юрист Ростислав Небельський, передає Радіо Свобода.

«Колегія суддів постановила скасувати рішення Харківської міської ради та розпорядження харківського міського голови Геннадія Кернеса від 25 вересня 2013 року щодо меморіальної дошки Шевельову, які відкрили шлях до усім відомої події вандалізму», – розповів Небельський.

«Тепер тим хто опікується встановленням меморіальної дошки непотрібно буде брати ніяких офіційних погоджень від міської влади. У нас уже все є. Будемо вважати, що вандали розбили дошку і як будь-який пам’ятний знак ми можемо його відновити. Єдине, що ми цю дошку повинні встановлювати в межах тих ескізів, які були 2011 року затверджені міською радою», – зауважив Небельський.

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Також юрист повідомив, що це судове рішення відкриває нові аргументи для ведення кримінального провадження за фактом знищення меморіальної дошки Шевельову.

Як повідомлялося, в Харкові за ініціативою ряду громадських організацій встановили меморіальну дошку видатному філологу Юрію Шевельову. 25 вересня на сесії міськради депутати ухвалили ліквідувати дошку. Незабаром її розбили невідомі.