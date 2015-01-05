Частина люстрованих чиновників уже судиться за повернення крісел

По закінченні перевірки урядників центральних органів виконавчої влади після свят візьмуться за чиновників обласного рівня. А потім - за посадовців райцентрів. передає ТСН.

До реєстру люстрованих внесено 357 осіб.

В одному із судів Києва у графіку судових слухань на дверях зали - як мінімум дві справи щодо поновлення на посаді. Звільнення по люстрації в один день оскаржують співробітники СБУ, прокуратури Київської області і два - Генпрокуратури.

До суду кинулися фактично всі, хто потрапляє під люстрацію. Кандидати на звільнення хочуть індивідуального підходу і рішення в суді оскаржують навіть ті, про кого в законі сказано досить чітко.

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Самі судді пішли далі - звернулися до Конституційного суду, аби визнати закон про очищення влади антиконституційним. Люстрація, нібито, порушує гарантії незалежності суддів. Щоправда, майнової перевірки їм не уникнути. Судді ж наполягають: мільйонні подарунки в їхніх деклараціях - це просто презенти.

Але уникнути звільнення - елементарно, а заодно і стати героєм. Люстраційний закон передбачає збереження посади для мобілізованих.

Злі язики подейкують, що поміж чиновників неймовірні черги на поїздки до зони АТО. Скажімо, прокурор Дружківки Дмитро Сазоненко у звільненому від бойовиків Слов'янську пішов у кулеметники.

У військову покору Сазоненка входять не чергування на блокпостах, а масажі, спортзали, вечері в ресторанах. Командир частини Микола Залецький, куди прикомандирований прокурор, божиться, що статуту ніхто не порушує.

До так званих гастролерів є питання у люстраційного комітету. 70 душ - поміж них чиновники, прокурори і навіть замміністри - пройдуть додаткову перевірку вже як учасники АТО. Чи є у цьому списку прокурор Сазоненко - не відомо.

А скільки тих, хто підпадав під люстрацію, але пішов з посади добровільно зі збереженням усіх вихідних виплат, підрахувати не можливо.