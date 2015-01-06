Переговори у "нормандському форматі" 9 січня відбудуться по телефону - МЗС

00:25, 06 січня 2015
Політика
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Міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції і Росії проведуть переговори 9 січня по телефону.

УНІАН

Про це у Твіттері повідомив політичний директор МЗС Олексій Макеєв.

Як повідомляв УНІАН, раніше  Макеєв повідомив, що переговори у "нормадському форматі" на рівні міністрів закордонних справ відбудуться 9 січня в Астані

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