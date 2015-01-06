Переговори у "нормандському форматі" 9 січня відбудуться по телефону - МЗС
00:25, 06 січня 2015Політика
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Міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції і Росії проведуть переговори 9 січня по телефону.
Переговори у "нормандському форматі" 9 січня відбудуться по телефону / УНІАН
Про це у Твіттері повідомив політичний директор МЗС Олексій Макеєв.
Як повідомляв УНІАН, раніше Макеєв повідомив, що переговори у "нормадському форматі" на рівні міністрів закордонних справ відбудуться 9 січня в Астані
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Франція та Німеччина сумніваються у доцільності проведення зустрічі щодо ситуації в Україні у "нормандському форматі" 15 січня в Астані.
2/2 Міністри можуть поговорити по телефону (не в Астані) 9 січня. Обговорять хід роботи над документом та прогрес у конс 3КГ з Дон/Луг,
— Oleksii Makeiev (@Makeiev) 5 Січень 2015
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