Переговори у "нормандському форматі" 9 січня відбудуться по телефону - МЗС

Про це у Твіттері повідомив політичний директор МЗС Олексій Макеєв.

Як повідомляв УНІАН, раніше Макеєв повідомив, що переговори у "нормадському форматі" на рівні міністрів закордонних справ відбудуться 9 січня в Астані

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