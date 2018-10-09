«Батьківщина» назвала вибухи під Ічнею «системним безладом»

У партії вважають, що цей безлад безпосередньо пов'язаний с провалами у роботі президента та його оточення.

Вибухи на військових складах відбуваються з регулярністю, яка свідчить вже не про збій у системі, а про системний безлад, запрограмований на все нові й нові збої.

Про це йдеться у заяві політичної партії «Батьківщина».

У заяві наголошується, що, не дивлячись на те, що про проблеми на Ічнянському арсеналі було добре відомо, це не допомогло запобігти нинішній катастрофі.

«Сватове, Новоянісоль, Балаклія, Калинівка й ось тепер Ічня. Зрештою, про серйозні проблеми на Ічнянському арсеналі було добре відомо і міністерству оборони, і президенту, адже на них ще рік тому звертав увагу профільний парламентський комітет. Але це не запобігло нинішній катастрофі», - наголошується у заяві.

У Батьківщині зазначають, що «з кожною новою пожежею ми чуємо від керівників безліч версій – від недбалості персоналу до диверсії ворога, але жодного разу ми не побачили ані пійманих диверсантів, ані покараних посадовців, окрім явних «стрілочників».

Також у партії вважають, що цей безлад безпосередньо пов'язаний с провалами у роботі президента та його оточення.

«Чи варто чекати іншого, коли президент, який за посадою мав би бути головнокомандувачем, вважає можливим під час війни призначати на відповідальні посади у спецслужбах людей, пов’язаних із країною-агресором. А коли про це дізнаються медіа – відбувається мовчанкою. Коли забезпечення армії вважають одним з найкорумпованіших напрямів. А підряди на постачання військової техніки неодмінно отримують бізнес-структури президента…», - говориться у заяві.

«Білборди з гаслами про армію – якими б великими їх не робити – не сховають крадіжки, не сховають нездарність. Бравурні звіти про «успіхи президентської дипломатії» не скасують того факту, що під час війни ми примудрилися пересваритися мало не з усіма своїми західними сусідами. Та й інші союзники, вочевидь, не поспішають надавати Україні зброю, спостерігаючи за вибухами на черговому складі», - наголосили у Батьківщині.