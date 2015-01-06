Існує ймовірність введення воєнного стану - експерт

Таку думку в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

"Перспектива, на мій погляд, полягає в тому, що якщо питання Мінських угод не буде просунуто, то виникне дійсно альтернатива введення положення воєнного стану, хоча це не означає інтенсифікацію ведення бойових дій до середнього або повномасштабного", - заявив Романенко.

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На думку військового експерта, повномасштабні військові дії Україна не готова вести, тому українців чекає чергова хвиля мобілізації.

"Відбувається інтенсивна робота з оснащення озброєнням. Приклади представлені особисто президентом. Для повномасштабної війни, саме з російськими збройними силами, ми поки що не готові. Вони теж, мабуть, не хочуть, тому що великі втрати. Ситуація там погіршується і соціальна, і економічна, і Путін не хоче піти на її значне погіршення", - зазначив він.