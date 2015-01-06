Бойовики перекидають важку артилерію в район Донецька - Тимчук

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.

«Нові вогневі позиції артилерійських підрозділів зафіксовані в районі Яковлівки, Ясинуватої, Спартака, в Петровському районі Донецька. Протягом 2-х діб зафіксовано як мінімум дві маршові колони, у складі яких відзначалася як бронетехніка, так і артилерія. Всього зафіксовано до 20 одиниць бронетехніки (з них 7 танків) і до 6-та знарядь ствольної артилерії», - повідомляє Тимчук.

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За інформацією ІС, бойовики продовжують перегрупування в районі Бахмутської траси.

«Основна маса техніки і озброєння відтягнута в глибину бойових порядків. На «передньому краї» в основному залишаються спостерігачі та коригувальники вогню. Зазначається наявність у даному районі як мінімум 3-х мінометних батарей і 2-х батарей ствольної артилерії. Періодично з'являється «кочівна» батарея РСЗВ», - повідомив Тимчук.