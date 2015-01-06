ГПУ порушила справу за фактом ДТП у зоні АТО

На цей час установлено, що внаслідок цієї трагічної події загинуло 13 та поранено ще 21 військовослужбовця. Дані щодо постраждалих та загиблих осіб постійно уточнюються.

Причини та обставини пригоди встановлюються.

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Нагадаємо, 5 січня 2015 року близько 19-00 год на відрізку траси Київ-Довжанський сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули та отримали травми військовослужбовці Національної гвардії України.