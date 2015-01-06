ГПУ порушила справу за фактом ДТП у зоні АТО
12:53, 06 січня 2015Політика
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За фактом дорожньо-транспортної пригоди у Донецькій області, в результаті якої загинули військовослужбовці, Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 415 КК України (порушення правил водіння або експлуатації машин).
У ДТП загинули 13 осіб / hromadske.tv
На цей час установлено, що внаслідок цієї трагічної події загинуло 13 та поранено ще 21 військовослужбовця. Дані щодо постраждалих та загиблих осіб постійно уточнюються.
Причини та обставини пригоди встановлюються.
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Нагадаємо, 5 січня 2015 року близько 19-00 год на відрізку траси Київ-Довжанський сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули та отримали травми військовослужбовці Національної гвардії України.
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