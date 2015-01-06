Радник Президента показав, як Порошенко стріляє з автомата (відео)

«Я напевно отримаю по вухах за публікацію цього відео, але... Я реально і абсолютно щиро вірю йому. І поважаю. І не тільки за те, що він мій безпосередній начальник. І не тільки за бантик на шапці», - написав Бірюков.

Він також зазначив, що Порошенко «здорово стріляє ».