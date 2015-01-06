Радник Президента показав, як Порошенко стріляє з автомата (відео)

14:47, 06 січня 2015
Політика
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Радник президента України Юрій Бірюков опублікував на своїй сторінці в Facebook відео, на якому Петро Порошенко стріляє з автомата.

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«Я напевно отримаю по вухах за публікацію цього відео, але... Я реально і абсолютно щиро вірю йому. І поважаю. І не тільки за те, що він мій безпосередній начальник. І не тільки за бантик на шапці», - написав Бірюков.

Він також зазначив, що Порошенко «здорово стріляє ».

Post by Юрій Бірюков.
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