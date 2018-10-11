Чи переживуть відносини України з НАТО вибори?

Презентація щоквартального журналу “TRUMAN Index” 16 жовтня. 11:00. Український кризовий медіа-центр.

Як зрівняти дисбаланс ставлення до НАТО у різних регіонах України? Як цим дисбалансом скористаються учасники майбутніх виборчих перегонів? Яким є оновлений порядок денний для України у контексті прийняття нової річної національної програми? Аналіз відносин з НАТО за півріччя: підсумки Саміту, блокування угорцями євроатлантичного поступу України. Практичні аспекти співпраці, взаємосумісність військ та наближення української армії до стандартів НАТО. За якою методикою слід вимірювати відповідність України цим стандартам?

TRUMAN Agency запрошує на презентацію чергового випуску аналітики TRUMAN Index. Захід відбудеться 16 жовтня об 11:00 в Українському кризовому медіа-центрі (вул. Хрещатик, 2).

Ключовою темою зустрічі стануть відносини України з НАТО напередодні виборчих перегонів. Також ми розповімо, як змінилися двосторонні відносини України зі США, ЄС, Китаєм та Росією.

Спікери: Тамара Тачинська, старший партнер TRUMAN Agency; Барбора Маронкова, директор Центру інформації та документації НАТО в Україні; полковник Геннадій Коваленко, т.в.о. начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗСУ; Катерина Зарембо, заступник директора Центру “Нова Європа”.

TRUMAN Index – це щоквартальний аналітичний журнал, що відслідковує якість розвитку співвідносин України із США, ЄС, Китаєм та Росією. З 2018-го року аналітика розширилася ще одним напрямком – кожні півроку ми відслідковуємо двосторонні відносини України з НАТО.

Реєстрація для гостей - https://goo.gl/forms/BjYTIMhErYOj11ZA2

Реєстрація для журналістів - https://goo.gl/forms/GVUpIxGAdNGsvIz93