Надання Томосу – це велика та світла подія, що визначає історію нації – Тимошенко

Лідер «Батьківщини» із жалем зазначила, що в Україні церкву десятиліттями намагалися зробити роз’єднуючим і дестабілізуючим фактором.

Юлія Тимошенко привітала всю Україну з важливим рішенням Константинополя, з величезним кроком до надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.

«Це велика, ждана та світла подія, яка визначає історію країни, історію нації на багато років, а може й на кілька століть наперед. Церква має об’єднувати людей, вести їх до добра та світла, як і люди мають допомагати один одному! У цьому – суть християнства, його велика місія та духовне призначення», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Лідер «Батьківщини» із жалем зазначила, що в Україні церкву десятиліттями намагалися зробити роз’єднуючим і дестабілізуючим фактором.

«Хтось ззовні постійно втручався в наші справи, намагався сварити нас, розводити по різних церквах і вказувати, яким богам молитися. Відсьогодні цього не буде!» – наголосила політик.

Юлія Тимошенко зауважила, що Українська церква – одна з найдавніших та найславетніших у всьому православному світі.

«Більше тисячі літ минуло відтоді, коли Великий Володимир хрестив Київську Русь. Ми маємо історію, маємо традицію, маємо свою Божу істинну віру і свій праведний шлях. І нарешті історичну справедливість відновлено. Ми будемо мати свою справді незалежну церкву», – зауважила вона.

Створення єдиної Української церкви лідер партії назвала шляхом до об’єднання, миру, злагоди та взаємної поваги й любові до ближніх.

«Я від усього серця дякую всім, хто долучився до великої місії об’єднання українських церков, хто мріяв про це, вірив, і вже самою вірою наближав знаменну подію», – підсумувала Юлія Тимошенко.