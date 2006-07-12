Янукович: процес створення коаліції за участю ”Нашої України” пішов

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що процес створення коаліції за участю “Нашої України” пішов.

Така думка В.ЯНУКОВИЧА, яку він висловив сьогодні після консультацій Президента України, спікера парламенту та керівництва "Нашої України" і Партії регіонів, міститься на офіційному сайті Партії регіонів.

“В.ЯНУКОВИЧ вважає, що зараз процес пішов. Він підкреслив, що наша мета – це об`єднання України. І вона може бути досягнута лише у тісній співпраці з "Нашою Україною": "У якому форматі – поки ще невідомо. Який це буде шлях – довгий чи короткий, теж поки невідомо. Головне – що діалог розпочався", - зокрема йдеться у повідомленні.

Щодо участі "Нашої України" у антикризовій коаліції, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив: "Ми говоримо не про приєднання, а про об`єднання." На його думку, цей процес добре сприймається у суспільстві, оскільки об`єднувати завжди краще, ніж роз`єднувати.

Лідер Партії регіонів зазначив: “Сьогодні існує проблема розколу України і за це ми усі несемо відповідальність. Тому відразу треба було створювати спільну коаліцію за участю "Нашої України" як мінімум”, додавши, що також до неї мали увійти і Соцпартія, і Компартія. На думку В.ЯНУКОВИЧА, така коаліція була б стабільною і дала б можливість створити дієвий і ефективний уряд.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо внесення президентом його кандидатури на посаду прем`єр-міністра до парламенту, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що про це під час сьогоднішньої зустрічі не йшлося. Він зазначив, що лист, підписаний головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ, надійшов до Президента, і той має термін 15 днів для прийняття рішення.