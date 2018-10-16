Обласні державні адміністрації потрібно ліквідувати – Андрій Садовий

На переконання політика, це серйозно зменшить бюджетне навантаження.

Замість обласних державних адміністрацій – невеликі офіси, які допомагатимуть містам координуватися з урядом. Такий варіант оптимізації державного управління та скорочення видатків з бюджету лідер"Об’єднання"Самопоміч" та міський голова Львова Андрій Садовий запропонував під час зустрічі зі студентами Сумського Державного Університету.

Андрій Садовий зустрівся з студентами, щоб презентувати своє бачення розвитку України та почути про проблеми, які турбують молодь. Зокрема, студентів цікавили можливості збільшення державного бюджету.

"Бюджет країни – приблизно 1 трильйон гривень. Він не такий, як хотілося б, грошей зайвих немає. Але якщо ми почнемо впроваджувати цифрову економіку, тоді є шанс його збільшити. Так ми зможемо суттєво скоротити кількість людей, які працюють в державному управлінні. Вважаю, що в Україні потрібно ліквідувати обласні державні адміністрації як владу. Користі від них немає. Основну ставку потрібно робити на міста. А замість ОДА повинні бути невеликі офіси, які мають бути у підпорядкуванні уряду і допомагати містам мати кращу координацію з Кабінетом Міністрів", – поділився Андрій Садовий.

На його переконання, це серйозно зменшить бюджетне навантаження, вивільнить кошти, які можна буде інвестувати в технології, що дадуть найбільший "вихлоп" для країни.

Додамо, у державному бюджеті на поточний рік для обласних державних адміністрацій уряд передбачив майже 10 мільярдів гривень. Це на 43,5% більше, аніж було у 2017 році.