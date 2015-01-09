США стурбовані переведенням Савченко в одиночну камеру - Держдеп

21:32, 09 січня 2015
Політика
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Вашингтон стурбований переведенням української льотчиці Надії Савченко на одиночне ув'язнення, заявила в п'ятницю офіційний представник Держдепартаменту США Джен Псакі.

госдеп / mosvedi.ru

"Ми висловлюємо стурбованість у зв'язку з переведенням українки Надії Савченко на одиночне ув'язнення", - сказала Псакі на регулярному брифінгу, повідомляє РИА Новости.

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Вона знову закликала російську владу до негайного звільнення Савченко.

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