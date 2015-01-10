Контактна група провела з бойовиками відеоконференцію

В повідомленні ОБСЄ зазначено, що після зустрічі міністрів 5 січня та перед імовірною зустріччю глав держав у нормандському форматі в Астані контактна група "зустрілась 8 і 9 січня, та провела черговий раунд консультації з представниками деяких районів Донецької та Луганської областей у вигляді відеоконференції 9 січня", пише Українська правда.

Читайте такожВ ОБСЄ заявили про готовність спостерігати за ротацією «кіборгів» в Донецькому аеропорту

Як повідомляється, обговорили такі питання:

виконання мінських домовленостей, "з особливим акцентом на встановленні стійкого припинення вогню";

звільнення решти заручників і незаконно затриманих осіб;

гуманітарна допомога, економічні та соціальні питання.

"Робота над цими питаннями буде продовжено", - заявили в ОБСЄ.