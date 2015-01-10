Контактна група провела з бойовиками відеоконференцію
Після зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" відбулась зустріч тристоронньої контактної групи України, Росії та посередника ОБСЄ.
В повідомленні ОБСЄ зазначено, що після зустрічі міністрів 5 січня та перед імовірною зустріччю глав держав у нормандському форматі в Астані контактна група "зустрілась 8 і 9 січня, та провела черговий раунд консультації з представниками деяких районів Донецької та Луганської областей у вигляді відеоконференції 9 січня", пише Українська правда.
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Як повідомляється, обговорили такі питання:
виконання мінських домовленостей, "з особливим акцентом на встановленні стійкого припинення вогню";
звільнення решти заручників і незаконно затриманих осіб;
гуманітарна допомога, економічні та соціальні питання.
"Робота над цими питаннями буде продовжено", - заявили в ОБСЄ.