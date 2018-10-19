Сьогодні Верховна Рада проведе Годину запитань до уряду (наживо)

Сьогоднішнім порядком денним також передбачено до розгляду один законопроект і один проект постанови.

Сьогодні Верховна Рада України проведе Годину запитань до уряду. Як передає кореспондент УНІАН, вона традиційно запланована до 11.00, після чого має відбутися оголошення депутатських запитів. Читайте такожВерховна Рада ввела кримінальну відповідальність за незаконний перетин держкордону Крім того, сьогоднішнім порядком денним передбачається розглянути законопроект щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді, а також проект постанови, що стосується іменних стипендій парламенту для молодих учених. Опісля цього відбуватимуться виступи депутатів з різних питань.

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