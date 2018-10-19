Голова НАЗК закликав Раду відкрити агентству доступ до реєстрів Мін'юсту

Наголошується, що НАЗК зможе здійснювати повну перевірку декларацій посадовців з використанням системи логічного та арифметичного контролю.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Мангул закликає Верховну Раду України наступного пленарного тижня 6–9 листопада розглянути у першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належного доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до інформації, необхідної для реалізації його повноважень» (№7276).

Як сказано на сайті НАЗК, цей законопроект внесений до парламенту Кабінетом міністрів України 10 листопада 2017 року.

Голова антикорупційного відомства зазначив, що за законом «Про запобігання корупції» передбачено прямий доступ Нацагентства до інформаційних баз даних державних органів, органів влади, органів місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі урядовими системами зв’язку і комунікаціями.

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Зазначається, що законопроект №7276, в розробці якого НАЗК брало участь, спрямований саме на забезпечення безпосереднього автоматизованого доступу Нацагентства до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, у тому числі таких, що містять інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну інформацію), держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

«25 вересня введена в експлуатацію Система логічного та арифметичного контролю декларацій. Автоматичній обмін інформацією є однією з ключових складових роботи цієї системи та передбачає обмін з 16-ма державними реєстрами. В рамках чинного законодавства НАЗК вже підписало дев’ять протоколів про порядок обміну даними та очікує зараз на позитивне рішення Державної фіскальної служби щодо узгодження нового порядку обміну інформацією з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків про доходи фізичних осіб. Проте без ухвалення законопроекту № 7276 неможливе підписання протоколів автоматичного обміну інформацією ще з шістьма реєстрами, держателем яких є Міністерство юстиції», - заявив Мангул.

«Наголошую, що саме після підписання усіх 16 протоколів обміну НАЗК зможе запустити автоматизований обмін інформацією та здійснювати повну перевірку декларацій посадовців з використанням системи логічного та арифметичного контролю», - заявив Мангул.