Порошенко сьогодні візьме участь у Марші єдності в Парижі

Про це Порошенко повідомив у Twitter.

"В неділю в Парижі з народом Франції і президентом Франсуа Олландом візьму участь у Марші єдності. Скажемо НІ тероризму, ТАК - свободі і демократії", - заявив Порошенко.

Читайте такожПорошенко і Меркель обговорять у Парижі шляхи вирішення ситуації на ДонбасіЯк повідомлялося, у Марші єдності також візьмуть участь лідери інших європейських держав, у тому числі канцлер ФРН Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон.

7 січня троє озброєних людей напали на редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo в Парижі, загинули 10 журналістів і двоє поліцейських.