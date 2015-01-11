Порошенко сьогодні візьме участь у Марші єдності в Парижі
10:09, 11 січня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко сьогодні в Парижі має намір взяти участь у Марші єдності в пам'ять про жертв нападу на Charlie Hebdo.
Порошенко поїде в Париж / @poroshenko
Про це Порошенко повідомив у Twitter.
"В неділю в Парижі з народом Франції і президентом Франсуа Олландом візьму участь у Марші єдності. Скажемо НІ тероризму, ТАК - свободі і демократії", - заявив Порошенко.
Читайте такожПорошенко і Меркель обговорять у Парижі шляхи вирішення ситуації на ДонбасіЯк повідомлялося, у Марші єдності також візьмуть участь лідери інших європейських держав, у тому числі канцлер ФРН Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон.
7 січня троє озброєних людей напали на редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo в Парижі, загинули 10 журналістів і двоє поліцейських.
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