Порошенко вирушив до Франції на Марш єдності

Про це повідомила прес-служба президента.

В маніфестації візьмуть участь світові лідери, зокрема Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністри Великобританії Девід Кемерон, Італії - Маттео Ренці, Латвії - Лаймдота Страуюма, Іспанії - Маріано Рахой, Норвегії - Ерна Солберг, Швеції - Стефан Левен, Президент Украіни Петро Порошенко. Крім того, у заходах візьме участь Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

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