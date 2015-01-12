В центрі Донецька кавказькі бойовики вимагали видати їм "ополченця" для страти (відео)

Відповідне відеозвернення, записане на площі Леніна в Донецьку, з'явилося в Мережі, передає ТСН.

Командир бандитів заявив, що його група прибула в Донецьк з Краснодона після того, як їм стало відомо про те, що один з бойовиків "ДНР" вбив чеченця. Кавказькі бойовики заявили, що "ополченцю" винесено смертний вирок і вони мають намір його виконати.

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Якщо ватажки "ДНР" відмовляться видавати вбивцю, то бойовики "ЛНР" заявили, що їх в Донецьку підтримають 200 "братів".

Своє відеозвернення бойовики завершили криками "Аллах Акбар!".

Командир кавказьких бойовиків закінчив свій виступ словами: "Нічого ви не зробите. Ми на вашій землі, як ви кажете, тварі. А насправді ми на своїй землі".