У Києві розпочато прийом документів на біометричні паспорти (адреси)
Державна міграційна служба (ДМС) з 12 січня розпочала прийом документів для оформлення біометричних документів для виїзду за кордон.
Про це "Європейській правді" повідомили в ДМС.
"Я перед собою бачу велику чергу. Люди здають документи, оформлюють біометрику", - запевнив керівник прес-служби ДМС Сергій Гунько.
Між тим наразі документи на біометрику приймають у дуже обмеженому обсязі – по всій Україні в підрозділах ДМС встановлено лише 30 робочих місць зі збору біометричних даних.
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Наразі найбільше робочих місць, де має проводитися прийом документів для біометрики, встановлено в Києві. В більшості інших міст сканери відбитків встановлено в обласних управліннях ДМС.
В Києві здавати документи на біометрику можна за сімома адресами.
вул. Герцена, 9 (ДМС, Шевченківський район)
вул. Березняківська, 4-а (Головне управління ДМС в Києві)
вул. Миколи Лєбєдєва, 14-а (ДМС, Дніпровський район)
вул. Богдана Хмельницького, 10 (відділ централізованого оформлення документів №3)
просп. Бажана, 3 (ДМС, Дарницький район)
вул. Шевченка, 27 (Центр "Паспортний сервіс")
вул. Петропавлівська, 11 (Управління ДМС в Київській області)
Між тим на деяких із названих адрес система може досі не працювати – в управлінні на Петропавлівській "Європейській правді" заявили, що досі триває "тестовий режим".
За деякими з адрес, обладнаних у першу чергу, із заявників братимуть додаткову комісію (приміром, в центрі на Шевченка, 27 вона складає 250 грн навіть при не терміновому оформленні, за даними сайту сервісу).