У Києві розпочато прийом документів на біометричні паспорти (адреси)

Про це "Європейській правді" повідомили в ДМС.

"Я перед собою бачу велику чергу. Люди здають документи, оформлюють біометрику", - запевнив керівник прес-служби ДМС Сергій Гунько.

Між тим наразі документи на біометрику приймають у дуже обмеженому обсязі – по всій Україні в підрозділах ДМС встановлено лише 30 робочих місць зі збору біометричних даних.

Читайте такожБіометричний закордонний паспорт буде видаватися на 10 роківВ лютому в Україну має надійти необхідне обладнання для 600 робочих місць (сканери відбитків пальців, оцифруваання підпису і т.ін.) Після цього, як сподіваються у ДМС, ажіотаж буде знято.

Наразі найбільше робочих місць, де має проводитися прийом документів для біометрики, встановлено в Києві. В більшості інших міст сканери відбитків встановлено в обласних управліннях ДМС.

В Києві здавати документи на біометрику можна за сімома адресами.

вул. Герцена, 9 (ДМС, Шевченківський район)

вул. Березняківська, 4-а (Головне управління ДМС в Києві)

вул. Миколи Лєбєдєва, 14-а (ДМС, Дніпровський район)

вул. Богдана Хмельницького, 10 (відділ централізованого оформлення документів №3)

просп. Бажана, 3 (ДМС, Дарницький район)

вул. Шевченка, 27 (Центр "Паспортний сервіс")

вул. Петропавлівська, 11 (Управління ДМС в Київській області)

Між тим на деяких із названих адрес система може досі не працювати – в управлінні на Петропавлівській "Європейській правді" заявили, що досі триває "тестовий режим".

За деякими з адрес, обладнаних у першу чергу, із заявників братимуть додаткову комісію (приміром, в центрі на Шевченка, 27 вона складає 250 грн навіть при не терміновому оформленні, за даними сайту сервісу).