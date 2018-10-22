Екс-чоловік Подкопаєвої за наказом ФСБ мав створити в Україні партію - СБУ

За версією слідства, політсила Нагорного мала взяти участь у виборах.

Служба безпеки заявляє, що бізнесмен та громадський діяч Тимофій Нагорний мав створити політичну партію для просування інтересів Росії.

Про це під час брифінгу повідомив голова управління СБУ Києва та області Олег Валендюк, пише Українська правда.

"За завдання кураторів з ФСБ громадський діяч мав створити та розвити політичну партію як інструмент просування зовнішньополітичних інетресів РФ та елемент дестабілізації ситуації в Україні", – сказав він.

За версією слідства, політсила Нагорного мала взяти участь у виборах.

Її лобіювання інтересів Росії мало полягати у перешкоджанні вступу України в ЄС і НАТО, порушенні питання про надання російській мові статусу державної.

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СБУ стверджує, що Нагорний був завербований російською Федеральної службою безпеки.

Українські правоохоронці продемонстрували відеозаписи, на яких бізнесмен нібито розповідає, як його затримали та вербували в Москві. З російськими спецслужбами підозрюваний спілкується з 2013 року.

СБУ також розповіла, як вийшла на ймовірну злочинну діяльність Нагорного.

До українських силовиків звернувся російський бізнесмен, якому запропонували за гроші закрити кримінальні справи проти нього та його батьків у Росії. Серед посередників нібито був Нагорний.

"Вони пропонували російському бізнесмену, який зараз знаходиться на території України, шахрайським шляхом вирішити питання з правоохоронними органами Росії, шляхом передачі їм значних коштів. В даному випадку йдеться про 0,5 млн і 1 млн євро", – сказав представник СБУ.

До закриття справи проти бізнесмена нібито мали долучити генерального прокурора Росії Юрія Чайку та сина екс-генпрокурора України Віктора Пшонки.

2 і 3 жовтня у Києві під час передачі коштів затримали двох росіян.

Їм повідомили про підозру у вчинені вчиненого замаху на шахрайство в особливо великому розмірі.

Росіян арештували з можливістю внесення застави у розмірі 2,5 млн та 15 млн грн відповідно.

Водночас, одному з громадян Росії оголошено про підозру у шпигунстві на користь служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартої без можливості внесення застави.

За словами представника українських правоохоронців, затримані в Україні два громадянина Росії мають адвокатські посвідчення РФ.

Тимофій Нагорний – український бізнесмен, меценат, громадський діяч, продюсер, президент "Фонду волонтерів України", директор міжнародної компанії "Спорт-сервіс". З 2004 по 2009 рік був одружений із олімпійською чемпіонкою 1996 року Лілією Подкопаєвою.

4 жовтня Нагорного арештували з альтернативою застави 528,6 тисяч гривень. Чоловік вийшов під заставу на свободу 11 жовтня.

СБУ відкрило проти Нагорного провадження за двома статтями Кримінального кодексу: 111-ю (державна зрада) та 190-ю (шахрайство). За словами самого Нагорного, підозра в держзраді полягає в тому, що у вересні 2014 року в Москві його нібито завербувала ФСБ після акції "Марш миру", в якій він брав участь.

За словами Романа Реведжука, який називає себе другом підозрюваного, СБУ взяла Нагорного "в розробку" за спілкування з російським бізнесменом Олексієм Дашутіним. Останній нібито був засуджений в РФ за розкрадання майна Міноборони РФ, але уникнув в'язниці.