Тимошенко збирає підписи нардепів, щоб відмінити рішення Кабміну про підняття тарифів на газ

Лідер «Батьківщини» підкреcлила, що зробить все для того, аби зупинити підвищення тарифів на газ, тепло та електроенергію.

Рішення про подорожчання газу для населення ухвалено в інтересах мафії, - заявила Юлія Тимошенко під час прес-конференції у Хмельницькому.

«За останні 6 місяців до першого туру президентських виборів вони планують ще заробити на людях. Вони розібрали між собою газові родовища, які належать українцям, вони намагаються, виставляючи непосильні тарифи і прикриваючись МВФ, за ці 6 місяців покласти ще декілька мільярдів на свої офшорні рахунки. Це їх «дембельський» акорд», – заявила вона.

Лідер «Батьківщини» підкреcлила, що зробить все для того, щоб зупинити підвищення тарифів на газ, тепло та електроенергію, і не дозволити відкинути людей за межу бідності. Наразі Юлія Тимошенко звернулася до депутатів усіх рівнів, починаючи від районних, міських рад, депутатів ОТГ, із закликом негайно зібрати позачергові сесії.

«Люди в розпачі. Тож, усі, хто обраний людьми, мають допомогти зупинити цей небезпечний крок, який зробив президент Порошенко. Для того, щоб він не знущався більше з українців і не забирав останнє», – сказала Голова партії.

«Батьківщина» також вимагає позачергового засідання Верховної Ради. «Ми вимагаємо ухвалити постанову про мораторій на підвищення тарифів», - наголошується в партійній заяві.

Свої підписи під вимогою поставили всі депутати фракції "Батьківщина". «Якщо хтось з колег народних депутатів з певних причин, перебуваючи в місті Києві, не може під’їхати в офіс партії «Батьківщина», – просимо зголоситися: ми зможемо організувати доставку підписних листів. Ми повинні скасувати це необґрунтоване і злочинне рішення. Подорожчання газу для громадян не має відбутися», - завершується заява партії