У Харкові диверсанти обстріляли з гранатомета сховище з газом

Правоохоронці попередньо називають цей злочин диверсією, йдеться в сюжеті ТСН.

Вибиті шибки і півметрову діру в стіні технічної будівлі охоронці помітили лише зранку. Нині на територію підприємства нікого не пускають.

У фірмі вважають, що нападники, ймовірно, цілили в цистерни, у яких зберігається зріджене пальне. Але снаряд потрапив у технічну споруду і не розірвався. Вибухотехнічна служба вивезла і знешкодила снаряд.

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Якби диверсанти були влучнішими, цистерни з газом могли здетонувати. І наслідки були б непередбачуваними.

"Кримінальне провадження тільки розпочато. Звісно, всі версії будуть перевірятися, чи є там якісь бізнес-інтереси, чи, можливо, це знову намагання залякати мешканців Харкова. Всі ці версії будуть перевірятися слідчим шляхом", - пообіцяла прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик.