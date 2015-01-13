Активістів Майдану могли катувати співробітники російських спецслужб у формі "Беркута" - звіт ЄКЗК

Про це йдеться у звіті Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (КЗК), який є у розпорядженні ТСН.

Комітет наводить розповідь громадянина "Ф"., ім'я і прізвище якого в організації не стали розкривати. Він розповів, що був затриманий 18 лютого 2014 року разом з кількома іншими "майданівцями" у приміщенні, де вони переховувалися від правоохоронців. Він стверджував, що, після затримання і початкового побиття, його потягли за ноги вниз по сходах. Потім він і інші затримані особи були доставлені у двір, де їх допитували і в процесі допиту знову били.

Читайте такожАктивісти Майдану вимагають від Авакова відзвітувати про хід розслідування побиття студентів "Беркутом"

"Ф." повністю переконаний, що деякі з тих, хто його допитував і бив, був представником російських спецслужб "під прикриттям".

Мало того, що у них, згідно з його словами, був характерний російський акцент, але один з правоохоронців сказав йому після того, як ударив: "Якщо ви були б у моїй країні, вас би відразу вбили", - йдеться в повідомленні КЗК.

Також Комітет наводить розповідь одного з лідерів Автомайдану Дмитра Булатова, якого викрали 22 січня 2014 року на перетині вулиць Маяковського і Ватуніна в Києві і тримали в заручниках до 31 січня.

Читайте такожГПУ: Студентів на Майдані в ніч з 29 на 30 листопада минулого року побили бійці «Беркута» з Києва, Сум, Полтави і Черкас

Булатов розповів представникам КЗК, що його увесь час тримали в темній кімнаті з мішком на голові. Його катували і відрізали частину вуха. Викрадачі намагалися з'ясувати, хто фінансує Автомайдан.

"Булатов згадує, що всі вони нібито говорили з виразним російським акцентом. Вони завжди використовували "ви" або "вони", коли заходила мова про громадян України. Ці обставини і деякі питання, які задавали викрадачі, змусили повірити, що його катували російські громадяни, які працюють в інтересах російських або українських спецслужб", - йдеться у звіті.

У той же час у відповіді уряду України на звіт КЗК йдеться, що в даний час "немає даних, які підтверджували б присутність представників правоохоронних органів інших країн, таких як Росія, серед працівників українських спецпідрозділів органів внутрішніх справ, які служили в Києві в січні-лютому 2014 року".

"Тим не менш, ця інформація продовжує перевірятися в рамках досудового розслідування", - йдеться у відповіді уряду.