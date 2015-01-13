Рада розглядає законопроект про право на справедливий суд (пряма трансляція)

Окрім того, депутати мають розлянути 2 проекти постанов щодо звернення парламенту до ПАРЄ, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президентів Франції та Росії Франсуа Олланда та Володимира Путіна щодо звільнення української льотчиці Надії Савченко.

Як передає кореспондент УНІАН, порядком денним також передбачений повторний розгляд низки законопроектів з пропозиціями президента.

Також серед іншого розглядатимуться законопроекти, які стосуються захисту інформаційного телерадіопростору України та Суспільного телебачення і радіомовлення.

Читайте такожСавченко пояснила, чому не припиняє голодуванняКрім того, депутати розглянуть проект постанови про увічнення пам'яті Героїв України, які віддали своє життя за свободу і незалежність України.