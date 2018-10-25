Садовий назвав чотири битви, які потрібно виграти для перемоги у війні з Росією

Під час відкриття Lviv Security Forum Андрій Садовий оголосив тези своєї доктрини перемоги у війні за Незалежність.

У Форумі беруть участь численні експерти з України та країн Заходу а також міністр закордонних справ Павло Клімкін.

На переконання Андрія Садового, аби виграти у війні з Росією, Україні потрібно виграти чотири битви.

«Перша битва – політична. Росія має два ключові важелі впливу на внутрішню політику в Україні. Це прямі агенти впливу і корупція. Ми всі добре знаємо людей, які працюють на Путіна – Медведчук, Добкін, Новинський, Вілкул, Рабінович. Вони їздять в Росію, отримують інструкції, вони є власниками медіа в Україні. А що ми робимо, аби припинити їхню діяльність? Корупція – ще один важіль. Для Путіна важливо, аби українська політична еліта була корумпована. І тоді вона є вигідною для Кремля, навіть коли вона має антиросійську риторику. Адже їй не будуть довіряти в світі, їй не будуть довіряти українці і їй не буде довіряти військо.

Друга битва – економічна. Росії важливо прив’язати нашу економіку до себе. Після 2014 ми побачили зменшення товарообігу з Росією, але вже останні два роки імпорт з Росії сильно зріс. Ми маємо власне вугілля на Західній Україні, але завозимо його з Росії. І так у багатьох галузях. Важливою є енергетична незалежність. Ми майже програли битву за «Північний потік – 2», і питання енергетичної безпеки стає ключовим. Нарощення власного видобутку газу, масштабне впровадження енергозберігаючих технологій – це пріоритет. Ми також повинні говорити про можливість інвестицій наших західних союзників в оборонний комплекс. Війна має дати поштовх серйозним інноваціям в цій галузі.

Третя битва – мілітарна. Ми гордимося нашим воїном, захисником, який показав мужність всьому світу. Але чи є він захищеним, озброєним, максимально підтриманим, коли повертається додому? Тут основою основ є довіра і моральний дух солдата. Коли ворог значно сильніший в кількості зброї, моральний стан має особливо важливе значення. Як виглядає бюджет Міноборони України? Це лише кілька зашифрованих рядочків. Бюджет оборони США – 500 сторінок детального опису. Ми боїмося, що ворог буде знати, що ми купили і за скільки? Він і так знає деталі цього бюджету. А от для українців він закритий.

І ще одна битва – зовнішньополітична. Аби говорити на рівні із іншими, ми мусимо мінімізувати корупцію, показати зростання економіки. Тоді ми будемо рівними партнерами і матимемо що запропонувати потенційним союзникам. Нам важливо вибудовувати двосторонні відносини із країнами Центральної Європи, США, Великою Британією, які розуміють, що таке Росія. Українська дипломатія повинна працювати на максимальних оборотах для того, аби шукати і примножувати союзників в усіх важливих для нас країнах. Лише вигравши всі ці битви ми зможемо перемогти у війні, захистити Незалежність і звільнити всі окуповані території», – зазначив Андрій Садовий.