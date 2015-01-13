«Народний фронт» наполягатиме на залученні депутатів до захисту України - Пашинський

Про це заявив заступник голови парламентської фракції «Народний фронт», голова профільного комітету з питань національної безпеки та оборони Сергій Пашинський, виступаючи з парламентської трибуни.

Він повідомив, що фракція «Народного фронту» наполягатиме на ухваленні відповідного законопроекту для знаття з парламентаріїв «броні від мобілізації» на військову службу для захисту України від зовнішньої збройної агресії.

«Народні депутати не повинні мати броні від мобілізації, повинні разом зі своїм народом зі зброєю в руках захищати свою землю», - наголосив Пашинський.

Крім того, коментуючи вимогу терористичних організацій ЛНР і ДНР визнати їх, Сергій Пашинський заявив, що це свідчить по небажання бойовиків складати зброю.

"Президент продемонстрував добру волю щодо вирішення ситуації на Сході і бажання мирного врегулювання конфлікту. Але, на жаль, мир передбачає мир з обох сторін. Ми на сьогодні у відповідь на заяву Президента побачили загострення боротьби, і це дає нам підстави говорити про те, що ні Путін, ні банда, яку він відправив на Донбас, не хочуть мирного врегулювання, що їм це невигідно, що їм зручно і надалі роздмухувати конфлікт" , - сказав представник "Народного фронту".

"Ще раз підкреслюю, ми готові діяти мирно, але якщо на наші ініціативи будуть стріляти "Градами", ми будемо адекватно відповідати", - наголосив Сергій Пашинський.